طهران تؤكد على تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس وفد مجلس الشورى الاسلامي مجتبى رضاخواه على هامش الدورة الـ 146 للاتحاد البرلماني العالمي في المنامة مع رئيس برلمان العراق، وناقش معه توسيع التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والسياسية، وتبادلا وجهات النظر.

وفي هذا الاجتماع، قيَّم رضا خواه تطور العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والعراق بأهمية العلاقات السياسية وأعرب عن أمله في تطوير العلاقات الاقتصادية الثلاثية مع العراق والمملكة العربية السعودية وإيران.

بالإضافة إلى ذلك، أشار عباس كلرو الى أنه بعد خمس جولات من المفاوضات في بغداد من قبل مجلس الشورى الإسلامي ولعب الدور المهم لرئيس مجلس النواب العراقي في مجال السلام، أكد على استقرار المنطقة بفضل هذه المبادرة.

كما أشار إلى التقدم الكبير الذي حققته إيران في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقال: يمكن للعراق أن يوسع علاقاته الاقتصادية والتجارية مع إيران من خلال المساعدة في رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومن جانب اخر أعرب رئيس مجلس النواب العراقي عن سعادته بالاتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وأهميته في قضايا مثل ضرورة توفير الأمن والاستقرار في المنطقة والاجتماع مع البحرين وضرورة أهمية الاتفاقية بين السعودية وإيران، وتأثير السلام والاستقرار في المنطقة على التنمية.

وأكد على العلاقات الاقتصادية، والجهود المبذولة لتحسين أوضاع سوريا من خلال التوافق والتشاور مع بعض الدول العربية المجاورة، وخاصة الإمارات وقطر. والجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين إيران والبحرين والدور المهم للجمهورية الإسلامية الايرانية في حل التحديات الإقليمية.

كما اشار رئيس مجلس النواب العراقي الى تنفيذ اجراءات اولية في مجال الترانزيت والجهود المبذولة لتحقيق شروط مواتية واضاف: اذا تحقق هذا الموضوع سنشهد طفرة تجارية في محافظة الانبار لان هذه المشكلة يمكن حلها قانونيا.

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