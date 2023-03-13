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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٧:١١ م

وزیر الصحة: رغم الحظر فإننا ننتج اليوم 97 بالمئة من الأدوية المطلوبة

وزیر الصحة: رغم الحظر فإننا ننتج اليوم 97 بالمئة من الأدوية المطلوبة

أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "بهرام عين اللهي"، على تعزيز الدبلوماسية الصحية مع الدول الجوار والصديقة في مجال الأدوية والمعدات الطبية والتثقيف الصحي، لافتاً إلى أنه "رغم الحظر المفروض على بلادنا، فإننا ننتج اليوم 97 بالمئة من الأدوية المطلوبة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "عين اللهي"، قال في لقاء مع وزير الصحة في بوركينافاسو، عقد في مقر وزارة الصحة في طهران، اليوم الإثنين: إننا نعتبر بوركينا فاسو دولة صديقة، وينبغي إظهار هذه الصداقة بشكل عملي على جميع المستويات.

وتابع الوزير الإيراني: رغم الحظر المفروض على بلادنا، فإننا ننتج اليوم 97 بالمئة من الأدوية المطلوبة، وحققنا تقدماً جيداً في مجال المعدات والمستلزمات الطبية، مضيفاً أنتجنا 6 لقاحات ضد فيروس كورونا ويمكننا تلبية احتياجات العديد من الدول في هذا الصدد.

ولفت عين اللهي إلى ان النظام الصحي في إيران من الأنظمة الرائدة بموافقة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية وجميع الخدمات الطبية والبحوث الصحية مكتفية ذاتياً بحيث يأتي العديد من المرضى الأجانب، وخاصة الجيران، إلى إيران لتلقي العلاج.

كارجوغر: إيران متفوقة في مجال الصحة ويمكننا الاستفادة من خبراتها

من جانبه أكد وزير الصحة في بوركينا فاسو، روبرت كارجوغو على التعاون مع إيران في مجال الصحة، مضيفاً: نحن مستعدون لأي تعاون في مجال الطب والمعدات الطبية واللقاحات.

وتابع الوزير: ان إيران تتفوق في مجال الصحة ولديها مستشفيات جيدة ويمكننا الاستفادة من الخبرات والخدمات الطبية.

/انتهى/

رمز الخبر 1931505

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