السوداني يؤكد علي توطيد الشراكة الثنائية مع إيران في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان ،إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إحسان خاندوزي والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أن" اللقاء شهد التباحث في مجمل الملفات والقضايا الاقتصادية، والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، لما فيه مصلحة الشعبين، العراقي والإيراني".

وأشار السوداني بحسب البيان إلى" أهمية دعم أعمال اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة، وتوطيد الشراكة الثنائية على مختلف الصعد والمجالات".

ومن جانبه، جدد الوزير الإيراني تقدير القيادة الإيرانية للدور العراقي في تقريب وجهات النظر الذي أفضى إلى التفاهم الأخير بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يوطّد أمن المنطقة واستقرارها".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)

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