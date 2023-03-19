شمخاني يلتقي بنظيره العراقي خلال زيارته الى بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل امين المجلس الأعلى للأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي اليوم الاحد نظيره الايراني الادميرال علي شمخاني لدى وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد.

ويشار إلى أن أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي غادر طهران متوجها إلى بغداد صباح اليوم الأحد استمرارا لاستراتيجية دبلوماسية الجوار. ويرافق شمخاني الحاكم العام للبنك المركزي والمساعد الاقتصادي لوزارة الخارجية ومساعد وزير الخارجية لدول الخليج الفارسي.

وتتم هذه الزيارة بدعوة من نظير شمخاني العراقي، قاسم الأعرجي، وخلالها سيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لبلادنا ويتشاور مع كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في الحكومة العراقية.

وخلال زيارة شمخاني للعراق، سيوقع كبار المسؤولين الأمنيين في البلدين على وثيقة التعاون الأمني المشترك، التي تمت مناقشتها وتبادلها منذ عدة أشهر.

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