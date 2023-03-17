"حماس" تبحث في موسكو مستجدات القضية الفلسطينية

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس الخميس، وفداً من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق.

وتناولت المحادثات التي جرت في قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية الوضع الفلسطيني المتفجر "في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة"، بحسب مصدر في الوفد الفلسطيني، واستعرضت المحادثات أيضاً الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد وفد الحركة حقوق الشعب الفلسطيني وحقّه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالسبل المتاحة كافة، مشدداً على أنّ "الحكومة الصهيونية الحالية بسياساتها المتطرفة تقود حالات الانتهاكات والقتل الممنهج لأبناء الشعب الفلسطيني".

بدوره، عبّر بوغدانوف عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، واستعرض الجهود التي تبذلها بلاده مع الأطراف المعنية.

تأتي زيارة وفد "حماس" مع اقتراب شهر رمضان وتقاطعه مع أعياد يهودية ومخططات إسرائيلية معلنة للتقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وتأتي أيضاً في ظل تواصل اعتدءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين، وتصاعدها في الضفة الغربية المحتلة خصوصاً، إذ يرتقي بشكل شبه يومي شهداء فلسطيينيون ويُصاب آخرون جرّاء تصدّيهم لهذه الاعتداءات.

يُذكر أنّ أبو مرزوق كان قد بحث مع بوغدانوف في موسكو القضية الفلسطينية والوضعين الإقليمي والدولي في أيار/مايو الماضي.

وفي 12 أيلول/سبتمبر الماضي، استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في موسكو على رأس وفد للحركة.

وركّزت المحادثات في حينها على تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما المشكلة الفلسطينية، وضرورة حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس القانون الدولي، ومجموعة من القضايا الأخرى.