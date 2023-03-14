حماس تتوعد كيان الاحتلال بمزيد من المقاومة والصمود ردا على قرار إعادة المستوطنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ادان الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، "عبد اللطيف القانوع"، إقدام ما يسمى الكنيست "الإسرائيلي" بالمصادقة الأوّلية على السماح للمستوطنين الصهاينة بالعودة إلى مستوطنات كانت قد أُخليت في السابق من شمال الضفة الغربية المحتلة؛ متوعدا كيان الاحتلال بمزيد من المقاومة والصمود.

واعتبر "القانوع" في معرض الرد، أن "هذه الخطوة تأتي في سياق سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية والحرب المفتوحة ضد شعبنا، وهو ما سيقابله شبابنا وثوارنا بمزيد من المقاومة والصمود"؛ موقع "فلسطين اون لاين" الاخباري الالكتروني.

وطالب القيادي في المقاومة الفلسطينية، "المجتمع الدولي" بالوقوف عند مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقرارات الأممية؛ والتحرّك الجاد لوقف تلك السياسات والإجراءات الاحتلالية العنصرية ضد شعبنا وأرضنا ومقدّساتنا".

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