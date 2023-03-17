موسکو: قرار اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين باطل و غیر مقبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، مشدداً على أن أي قرارات لها باطلة من وجهة نظر قانونية.

وقال بيسكوف تعليقاً على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا، إنّ "روسيا تعتبر صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة".

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لا معنى له بالنسبة لروسيا".

وأضافت زاخاروفا أنّ روسيا ليست عضواً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه،ولا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة، وستكون " الوصفات " المحتملة للاعتقال الصادرة عن المحكمة الدولية باطلة قانوناً بالنسبة لموسكو.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، اليوم، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

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