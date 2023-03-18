الديلمي يدعو لوضع حد لجرائم العدوان بحق المدنيين في المناطق الحدودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الديلمي في تصريح للمسيرة، إن جرائم العدوان في الحدود أصبحت تتكرر في اليوم الواحد والمفترض من الأمم المتحدة ومجلس الامن أن يتحركوا لوقف هذه الجرائم.

وأضاف: العدوان يظن أنه قادر على إيجاد معادلة جديدة في المناطق الحدودية عبر التهجير القسري للسكان، وهو واهم.

وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحرك والقيام بدورها في توثيق جرائم العدو في الحدود بدلا من تخفيض عدد عامليها في الرصد في المناطق المستهدفة.

ودعا السلطات المحلية وهيئات الزكاة والأوقاف بالتحرك لإيجاد مشافٍ متنقلة في المناطق الحدودية التي تعاني من نقص في الإمكانات الطبية.

ودعا الأمم المتحدة لإدانة هذه الجرائم، وقال: نتمنى أن نسمع الأمين العام للأمم المتحدة وهو يتحدث عن الضحايا المدنيين في المناطق الحدودية وأن يتخذ إجراءات عملية لوقف جرائم العدوان هناك.

المصدر: المسيرة

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