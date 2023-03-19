الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان في استقبال الرئيس السوري لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

ثم توجه الرئيس الأسد إلى قصر الوطن لبدء المحادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كما وستلتقي "أسماء الأسد" مع رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة "فاطمة بنت مبارك".

ولدى وصول موكب الرئيس السوري الى قصر الوطن جرت مراسم استقبال رسمية، حيث رافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الأسد إلى منصة الشرف وعزف النشيد الوطني للجمهورية السورية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف.

وكان في استقبال الرئيس الأسد، الشيخ "طحنون بن زايد آل نهيان" مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، و الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وأنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وخليفة شاهين المرر وزير دولة.

ويرافق الرئيس بشار الأسد وفد يضم سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، و بطرس حلاق وزير الإعلام، وأيمن سوسان معاون وزير الخارجية، وغسان عباس القائم بأعمال السفارة السورية في أبو ظبي.

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