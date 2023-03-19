القوات المسلحة اليمنية تكشف حصاد 8 سنوات من الصمود في وجه العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع: قال خلال المؤتمر"تمكنت قواتنا بعون الله من الصمود ومعها شعبنا واستطاعت إفشال أهداف العدوان المعلنة وغير المعلنة"، مشيراً أنه "خلال السبع السنوات الماضية حققت قواتنا المسلحة إنجازات ميدانية بتنفيذ عشرات العمليات العسكرية".

الغارات الجوية للعدو:

القوات المسلحة أوضحت أن عدد الغارات التي شنها العدوان عبر طيرانه الحربي بلغ أكثر من 274302غارة، منها 59 غارة خلال العام الأخير، لافتة أن الأرقام المتعلقة بإجمالي عدد الغارات الجوية ليست إلا ما تمكنت الجهات المختصة من رصده.

وأكدت القوات المسلحة أن العدوان على بلدنا والحصار تم بقيادة وإشراف أمريكي ومشاركة غربية، مشيرة أنها رصدت خلال السنوات الماضية مستوى مشاركة كل دولة في تحالف العدوان.

وأهابت بالمؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية في بلدنا العمل على توثيق كافة جرائم العدوان وكذلك صمود أبناء شعبنا.

إنجازات وعمليات القوات المسلحة:

على صعيد إنجازات القوات المسلحة، أكد العميد يحيى سريع أن قواتنا نفذت خلال معركة التصدي للعدوان الغاشم ما يزيد على 13229 عملية عسكرية، من ضمنها 6702 عملية هجومية، و6527 عملية تصدي وإفشال محاولات هجومية وزحوفات للعدو.

وجاءت تفاصيل تلك العمليات بحسب أهميتها النوعية، وبحسب وحدات القوات المسلحة عل النحو التالي:

العمليات العسكرية النوعية والواسعة: عملية نصر من الله بمراحلها الثلاث. عملية عسكرية واسعة لم يعلن عنها. عملية البنيان المرصوص عملية فأمكن منهم. عمليات البأس الشديد. عمليات ربيع النصر. عمليات عسكرية واسعة في البيضاء والضالع وشبوة ومارب. عمليات توازن الردع. ما يقارب 10 عمليات عسكرية لم تعلن. عمليات إعصار اليمن الثلاث. عمليات كسر الحصار. عمليات منع نهب الثروة.

عمليات القوة الصاروخية: 1828 إجمالي عمليات القوة الصاروخية. منها 1237 عملية استهدفت تجمعات العدو داخل الأراضي اليمنية. 589 عملية استهدفت العدو خارج جغرافيتنا منها عمليات في عمق العدوّين السعودي والإماراتي.

عمليات سلاح الجو المسير: 12009 إجمالي عمليات سلاح الجو المسير. منها 3264 عملية هجومية. و8745 عملية استطلاعية. و2267 عملية داخل الأراضي اليمنية. و997 عملية خارجية.



عمليات الدفاع الجوي: 4585 إجمالي عمليات الدفاع الجوي. منها 2022 إسقاط وإصابة. منها 2565 تصدي. إسقاط 165 طائرة ما بين استطلاعية وحربية. إسقاط 13 طائرة حربية و10 أباتشي و6 طائرات مروحية نقل منها بلاك هوك. إسقاط 48 طائرة مسلحة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الأمريكي. إسقاط 123 طائرة استطلاعية تجسسية أخرى.

عمليات القوات البحرية والدفاع الساحلي: 38 عملية نوعية استهدفت قطعا بحرية سعودية وإماراتية. منها الفرقاطتين السعوديتين (المدينة) و (الدمام). منها استهداف السفينة الإماراتية (سويفت). منها ضبط سفينة الشحن الإماراتية (روابي).

عمليات القوات البرية: إجمالي العمليات التي نفذتها الوحدات البرية بمختلف وحداتها (250.000) عملية متنوعة.

وحدة سلاح القناصة: 71128 إجمالي عمليات وحدة القناصة. منها قنص 995 ضابط وجندي سعودي. منها قنص 1237 جندي وضابط سوداني. منها قنص 59175 مرتزق. منها قنص 147 قناص للعدو. منها 3374 عملية موثقة بالصوت والصورة. عمليات العام الثامن 5213 عملية قنص.

وحدة الهندسة: 65175 إجمالي عمليات وحدة الهندسة. منها 27354 استهداف لتجمعات العدو. منها 32907 عملية هجومية ودفاعية واستهداف تحصينات. أكثر من 4914 عملية استهدفت مدرعات وعربات وآليات العدو.

وحدة ضد الدروع: 7942 إجمالي عمليات وحدة ضد الدروع. منها 3082 عملية استهدفت تحصينات وتجمعات العدو وثكناته. منها 4860 عملية استهدفت اليات العدو.

وحدة المدفعية: 85634 إجمالي عمليات وحدة المدفعية. منها 1150 عملية مشتركة مع الطيران المسير. منها 15269عملية بصاروخ زلزال1. منها 1078 عملية استهداف آليات ومدرعات ومدافع ورجمات ومخازن أسلحة.

الخسائر البشرية للعدو: خسائر جيش العدو السعودي أكثر من 10840 قتيلا ومصابا. منها 36 قتيل و45 مصاب ما بين ضابط وجندي خلال العام الثامن. خسائر جيش العدو الإماراتي أكثر من 1251 ما بين قتيل ومصاب منهم ضباط برتب عسكرية عليا. عدد القتلى والمصابين من الجيش السوداني أكثر من 9545. أكثر من 40 قتيل و65 مصاب ما بين ضابط وجندي من الجيش السوداني خلال العام الثامن. الخسائر في صفوف المرتزقة اليمنيين بلغ أكثر من (261.243) ما بين قتيل ومصاب. تجاوز عدد القتلى من المرتزقة اليمنيين 2500 قتيلا وأكثر من 5050 مصاباً خلال العام الثامن.

خسائر العدو المادية (العتاد): تدمير وإعطاب وإحراق أكثر من 18397 الية ومدرعة وناقلة جند ودبابة وعربة وجرافة وسلاح. منها أكثر من (10618) موثقة. تدمير وإعطاب أكثر من 1000 آلية ومدرعة ومعدات عسكرية خلال العام الثامن.



وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكدت القوات المسلحة أن استمرار المعركة لن يؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد والعمل على المزيد من الخيارات المشروعة للدفاع عن بلدنا.

ودعت الأنظمة العميلة التي شنت العدوان، إلى أن تستوعب الدروس مما جرى خلال سنوات العدوان، مؤكدة أن اليمن أصبح أكثر قوة، وأن استمرار العدوان والحصار يعني تعرض دول العدوان وأتباعها للمزيد من الخسائر.

وأشادت القوات المسلحة بكافة الأحرار من أبناء بلدنا الذين هبوا للدفاع وعلى رأسهم أبناء القبائل الأبية، موجة التحية لكل القبائل وشيوخها الأحرار وأبنائها الشرفاء ولكل أبناء اليمن في كل مدينة وقرية ولكل الصامدين الصابرين المجاهدين في كل جبهة وكل ميدان.

وأكدت على مضاعفة الجهود استعدادا لأي تطورات قادمة ورفع الجهوزية القتالية لمواجهة قوى الغزو والعدوان.

وجددت القوات المسلحة رفض أي تواجد للقوات الأجنبية داخل أراضينا، مؤكدة أن أي تواجد عسكري أجنبي داخل الأراضي اليمنية هو هدف مشروع لقواتنا ولكل أبناء الشعب اليمني.

كما جددت العهد للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي ولشعبنا العزيز بأن تظل مخلصة وفية لمهامها وواجباتها ومسؤولياتها وعلى رأسها معركة التحرير، مضيفة: "نقول للسيد القائد إن شعبك اليوم أكثر إرادة وأقوى عزيمة على استكمال المعركة حتى نهايتها".

كما أكدت القوات المسلحة جهوزيتها للتعامل الحازم مع أي تطورات واستعدادها لإفشال أي تحركات للعدوان ومرتزقته، والجهوزية للرد المشروع على التجاوزات والخروقات في الجبهات التي شهدت خفضا للتصعيد خلال الفترة الماضية.

واختتم متحدث القوات المسلحة المؤتمر الصحفي، بالتحذير والتأكيد على مواصلة "رصد وتتبع كل محاولات نهب الثروة الوطنية، والتعامل المناسب مع تلك المحاولات ضمن واجباتنا ومسؤولياتنا".

المصدر: قناة المسيرة

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