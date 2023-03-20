الخارجية الروسية: المغامرة العسكرية الأمريكية في العراق خلقت أرضا خصبة للإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك وفق ما نشرته الوزارة بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام" بمناسبة الذكرى العشرين لغزو العراق، 20 آذار/مارس، حيث قالت: "في 20 آذار/مارس 2003، وفي انتهاك للقانون الدولي، شنت الولايات المتحدة، بدعم من حلفائها، غزوا للعراق. وقد أدت هذه المغامرة إلى التدمير الكامل للأسس الحكومية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، ما دفع بالبلاد إلى أتون صراع عسكري سياسي داخلي طويل الأمد، لم يتمكن العراق من التعافي منه بالكامل حتى يومنا هذا".

وأضافت الخارجية الروسية: "لقد أدى الغزو إلى الإطاحة بالرئيس الشرعي صدام حسين وإعدامه، وتدمير البنية التحتية الأساسية في البلاد، والتدهور الخطير في حالة نظام الرعاية الصحية، وارتفاع في معدلات الجريمة".

/انتهى/