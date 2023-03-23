الكونغرس الأميركي يضغط على أوروبا لاتخاذ إجراءات ضد حرس الثورة الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد موقع «واشنطن فيري بیکن» أن 12 سناتورا جمهوريا بزعامة السناتور الجمهوري «جیمس ریش» النائب عن ولاية «آیداهو» وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي قد طالبوا المسؤول الاوروبي بإتخاذ هذا الاجراء ضد قوات حرس الثورة الاسلامية.

وكال هؤلاء النواب الاتهامات الى الجمهورية الاسلامية الايرانية في رسالتهم وزعموا أن قوات حرس الثورة الاسلامية تعتبر تهديدا للاتحاد الاوروبي والامن الشامل، وأن الوقت قد حان لقطع مصادر تمويله قبل قيامها بعمليات كارثية.

وأعرب هؤلاء عن اعتقادهم بأن إدراج اسم قوات حرس الثورة الاسلامية في قائمة المنظمات الارهابية سيؤدي الى شلل الترويج للارهاب ويحول العالم الى مكان أكثر أمنا للأميركان والاوروبيين بشكل متساوي، بحسب زعمهم.

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