هنية: الأسرى انتصروا بالرعب والهيبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف هنية في تصريح صحفي الخميس، "الأسرى انتصروا بالرعب والهيبة في معركتهم قبل أن تبدأ خشية أن يجد نفسه في مواجهة لها أول وليس لها آخر بما يحمل مؤشرات المستقبل في حسم معارك شعبنا التي يخوضها في كل الجبهات مع هذا العدو".

وبارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لأسرانا وشعبنا وأحرار العالم هذا الانتصار على طريق تحريرهم من السجن الآثم.

وحقق الأسرى في سجون الاحتلال، انتصارا على إدارة سجون الاحتلال، وقرروا وقف الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان من المقرر أن يبدأ غدًا الخميس، بعد بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية ضدهم.

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