  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣، ١١:٥٥ ص

هنية: الأسرى انتصروا بالرعب والهيبة

هنية: الأسرى انتصروا بالرعب والهيبة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية:" إن أسرانا مع نفحات شهر رمضان المبارك وعاء الانتصارات والفتوحات سجلوا صفحة مجيدة في مسيرة الصمود وكسر إرادة المحتل".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف هنية في تصريح صحفي الخميس، "الأسرى انتصروا بالرعب والهيبة في معركتهم قبل أن تبدأ خشية أن يجد نفسه في مواجهة لها أول وليس لها آخر بما يحمل مؤشرات المستقبل في حسم معارك شعبنا التي يخوضها في كل الجبهات مع هذا العدو".

وبارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لأسرانا وشعبنا وأحرار العالم هذا الانتصار على طريق تحريرهم من السجن الآثم.

وحقق الأسرى في سجون الاحتلال، انتصارا على إدارة سجون الاحتلال، وقرروا وقف الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان من المقرر أن يبدأ غدًا الخميس، بعد بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية ضدهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1931727

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات