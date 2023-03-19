سوريا تسجل 29 هزة أرضية خلال 24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المركز الوطني للزلازل السوري أن عدد الهزات التي سجلت خلال الـ"24" ساعة الماضية وحتى الساعة الـ"8" من صباح اليوم الأحد بلغ 29 هزة ضعيفة.

ونقلت وكالة "سانا" عن المركز بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 29 هزة أقل من 4.1 ريختر، 12 هزة في لواء اسكندرون، و5 هزات جنوب شرق اللاذقية في البر، وعلى بعد 14كم و19كم و13كم عنها، وتراوحت بين 1.8 و3.7، وهزة شمال إدلب بـ 58كم الساعة 18:42 بقوة 2.2، و11 هزة في البر التركي.

وأشار المركز إلى أنه خلال الوضع الحالي ستبقى هزات ضعيفة إلى متوسطة، حيث لم نصل لحالة الاستقرار التكتوني بعد.

يذكر أن في الشهر الماضي ضرب الشمال السوري زلزال عنيف راح ضحيته الآلاف من السوريين وخلف دمارا هائلا في الممتلكات.

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