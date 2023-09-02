مخبر: إيران ستتصل بالبحر الأبيض المتوسط مع اكتمال خط سكة حديد الشلامجة-البصرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توجه محمد مخبر، النائب الأول للرئيس، إلى محافظة خوزستان للمشاركة في مراسم افتتاح خط سكة حديد الشلامجة بالبصرة بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وكذلك لزيارة المنافذ الحدودية.

وقبل مغادرته في هذه الرحلة التي تستغرق يوماً واحداً، وصف محمد مخبر مشروع سكة حديد الشلامجة البصرة بأنه خطة استراتيجية لإيران والعراق وتحول في منطقة غرب آسيا، والذي، بالإضافة إلى ربط السكك الحديدية بين البلدين، يمكنه أيضاً استكمال طرق النقل الدولية.

وذكر: تماشياً مع سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران وبعد عامين من المتابعة المستمرة، سيتم استكمال هذا المسار المهم بتعاون البلدين في العامين المقبلين على الأكثر، ونأمل أن يكتمل كونه مصدر خير لكل من إيران والعراق وكذلك دول المنطقة.

واعتبر النائب الأول للرئيس ربط خطوط السكك الحديدية بين إيران والعراق وامتدادها إلى البحر الأبيض المتوسط بعد عدة عقود حدثاً سعيداً وأضاف: مع استكمال خط سكة حديد الشلامجة – البصرة، بالإضافة إلى القفزة الهائلة في التجارة بين البلدين، الدول الأخرى التي تقع في شرق العالم فيمكنها الوصول إلى النصف الغربي من إيران ودول المطلة على البحر الأبيض المتوسط من خطوط السكك الحديدية الإيرانية. كما نأمل أن يلعب هذا الخط دوراً مميزاً في تسهيل السفر بين إيران والعراق، وخاصة في مدينتي النجف وكربلاء.

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