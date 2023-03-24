السفير الايراني لدى بغداد: نتطلع لمزيد من التعاون مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حديثه لوكالة الانباء العراقية (واع)، مساء الخميس، قال محمد كاظم آل صادق، ان ايران تتطلع لمزيد من التعاون مع العراق.

وقال آل صادق: إن البلدين يتعاونان اقتصادياً في مجالات التجارة والطاقة والنقل، كذلك هنالك تعاون في المجال الثقافي ونتطلع لمزيد من التعاون في هذه المجالات.

وأضاف: ان العراق في الجانب السياسي كان له دور كبير في عودة الحوار والمحادثات البناءة بين الجمهورية الإسلامية ودول المنطقة، معربا عن شكره لدور العراق البناء.

وأشار إلى أن الجمهورية الاسلامية تتطلع إلى المزيد من المساعي ليعم الأمن والأمان والسلام على شعوب المنطقة وبلدانها، لافتا إلى أن العراق بدأ يتعافى ويقوم بدوره الريادي في المنطقة كبلد كبير ومهم.

/انتهى/