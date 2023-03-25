سيناتور أميركي يطالب بانسحاب قوات بلاده من سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيناتور أميركي جمهوري يطالب بسحب القوات العسكرية الأميركية من سوريا، وإنهاء كافة قرارات الحرب التي لم يجزها الكونغرس، في أعقاب الضربة الجوية الأخيرة التي استهدفت قاعدة أميركية في دير الزور.

وطالب السيناتور الأميركي الجمهوري راند بول بسحب القوات العسكرية الأميركية من سوريا، وذلك في أعقاب ضربة صاروخية استهدفت إحدى القواعد الأميركية في ريف دير الزور.

وقبل الضربة الصاروخية، نجحت إحدى الطائرات المسيّرة باستهداف قاعدة للتحالف قرب الحسكة، شمالي شرقي سوريا، عند الساعة الـ1:38 مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما خلّف مقتل متعاقد أميركي، وإصابة 6 آخرين، فضلاً عن خسائر مادية.

وقال بول في تغريدة له "أعيدوا قواتنا العسكرية من سوريا"، مطالباً بـ "إنهاء كافة قرارات الحرب التي لم يجزها الكونغرس".

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