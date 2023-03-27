6 قتلی علی الاقل في هجوم انتحاري في العاصمة كابل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل ستة مدنيين على الأقل في هجوم انتحاري في العاصمة كابل.

وأفادت وسائل إعلامية أفغانية بأن الانفجار وقع أمام مبنى وزارة الخارجية، وسط العاصمة كابل.

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