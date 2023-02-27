طالبان تعلن مقتل 2 من تنظيم "داعش" في غارة بالعاصمة الأفغانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المتحدث الرئيسي باسم حكومة طالبان في كابل ذبيح الله مجاهد أن العملية أجريت في حي سكني واستهدفت مسلحي تنظيم "داعش" الذين كانوا يخططون لتنظيم هجمات في العاصمة الأفغانية.

وأشار إلى أن حي خير خانة مخبأ مهم لتنظيم "داعش"، بيد أنه لم يصدر تعليق فوري من التنظيم على إعلان طالبان.

وأضاف مجاهد أن اثنين من أعضاء التنظيم قتلا واعتقل آخر، مشيرا إلى مصادرة ذخائر ومعدات عسكرية في الغارة. وأضاف أنه لم تقع إصابات بين عناصر طالبان خلال العملية.

في عملية منفصلة هذا الشهر قتلت قوات استخبارات طالبان 3 مسلحين من تنظيم "داعش" واعتقلت واحدا في عملية ليلية في الجزء الشرقي من كابول في حي كارتي ناو.

وأكدت حركة طالبان أن تنظيم "داعش" يقف وراء الهجمات المنظمة الأخيرة في العاصمة.

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