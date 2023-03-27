السفير الايراني الجديد لدى سوریا يلتقي امير عبداللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى "حسين أكبري" ، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا ، بوزير الخارجية ، حسين أميرعبداللهيان ، اليوم (الاثنين)، عشية توجهه الى مقر مهام عمله .

وأكد وزير الخارجية في هذا الاجتماع ، في إشارة إلى العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية ، على الجهد المبذول لتعزيز العلاقات بين البلدين ، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما قدم السفير الايراني الجديد في هذا الاجتماع تقريراً عن آخر تطورات العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا والخطط المرتقبة لتفعيل العلاقات بين البلدين في مختلف الأبعادها.

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