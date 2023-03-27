امیر عبداللهیان: سألتقي بوزير الخارجية الروسي في موسكو قريبًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى مشاوراته الهاتفية الأخيرة مع بعض نظرائه واعتبر تحقيق السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية النشطة للحكومة بانه ماض في مساره الصحيح، معلنا بانه سيلتقي نظيره الروسي في موسكو قريبا.

وفي تغريدة له صباح اليوم الاثنين، اشار امير عبداللهيان إلى مشاوراته الهاتفية مع نظرائه من مختلف الدول وكتب: في الأيام الأخيرة تشاورنا وتبادلنا الآراء مع وزراء خارجية النمسا وأستراليا وعمان وقطر والكويت وتركيا والإمارات وسويسرا وباكستان وماليزيا والسعودية وليبيا وسوريا.

كما أشار إلى زيارته المقبلة إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأضاف: "سألتقي بوزير الخارجية الروسي في موسكو قريبًا".

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي أن تحقيق السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية النشطة للحكومة ماض في مساره الصحيح.

يذكر ان وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان اجرى منذ الأيام الأولى للعام الايراني الجديد 1402 ه.ش (بدا في 21 اذار/مارس)، محادثات هاتفية مع بعض نظرائه حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأجرى خلال هذه الفترة مكالمتين هاتفيتين مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث تبادلا خلال المحادثة الثانية التي جرت مساء امس الاحد وجهات النظر حول عقد اجتماع مشترك خلال شهر رمضان المبارك.

كما أجرى أمير عبداللهيان، مساء الأحد ، مشاورات هاتفية مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش ووجه لها الدعوة لزيارة طهران وبحث معها موضوع إعادة فتح السفارة الإيرانية في طرابلس وإرسال السفير الإيراني إلى هذا البلد.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني نظيره الروسي في موسكو بعد غد الاربعاء.

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