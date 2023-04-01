العميد أشتياني: لا يوجد بلد لديه تماسك وطني مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أشتياني ما من دولة لديها وحدة وطنية مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد رأيتم هذه الوحدة الوطنية في مسيرة 22 بهمن، ولا يوجد شيء من هذا القبيل في أي مكان في العالم.

وأكد وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة: إن شعبنا يعتبر هذا النظام ملكا له ويقف إلى جانب عمل النظام. من ناحية أخرى، فإن الجميع، أي رجال الدولة والشعب، يتبعون أهدافهم بطريقة متماسكة.

وأشار: في كل المجالات حققنا تقدما كبيرا، وسبب حساسية العدو تجاهنا يعود إلى هذا التقدم. كما أشار سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله علي الخامنئي (مد ظله العالي) لن ترى هذه التطورات والقفزات في أي مكان في العالم، وذلك لأن شبابنا موهوبون وذكيون حقًا، وأمتنا أمة رائعة، والمستقبل واعد جدًا.

وقال العميد أشتياني عن تصرفات وزارة الدفاع في العام الماضي: إن وزارة الدفاع أحرزت تقدماً وقفزات في كافة مجالات مهمتها مقارنة بالسنوات السابقة وإن شاء الله ستستمر.

وقال: سبق وقلت إننا حقًا حققنا نموًا مرات عديدة في جميع المجالات سواء كان إنتاجًا أم صناعة دفاعية أم تصديرًا، وسنواصل ذلك بإذن الله. الظروف جيدة جدا ونحن كوزارة الدفاع في حالة جيدة جدا.

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