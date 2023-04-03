العميد جلالي: "متوسليان" على قيد الحياة طالما قضية تحرير القدس حية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد غلام رضا جلالي ردًا على الإعلان الرسمي عن استشهاد الحاج أحمد متوسليان بعد 41 عامًا: "متوسليان على قيد الحياة، طالما قضية تحرير القدس حية".

وأضاف العميد جلالي كان أسلوب وعادات متوسليان وسليماني هو الجهاد مع ألد أعداء، الجهاد في الجغرافيا الإقليمية والعالمية.

وعلى الرغم من أن سماع الخبر النهائي لاستشهاد الحاج أحمد هو نهاية مريرة لسنوات من الترقب لجميع المهتمين به، فلا شك أن أحمد متوسليان على قيد الحياة طالما أن قضية تحرير القدس الشريف في جغرافية إيران الإسلامية والمقاومة حية .

ومضى 41 عاما على غياب الحاج أحمد، ولكن مع استشهاده في طريق تحرير القدس الشريف بقي ذكره في التاريخ خالداً.

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