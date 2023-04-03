ارتفاع أسعار النفط بعد قرار جماعي مفاجئ بخفض الإنتاج

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أيار/مايو، عند الساعة 01:07 بتوقيت موسكو، بنسبة 7.12% إلى 81.09 دولاراً للبرميل.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر حزيران/يونيو لخام "برنت"، عند الساعة 1.18 بتوقيت موسكو، بنسبة 7.13% إلى 85.59 دولاراً للبرميل.

وأمس، أعلنت دول السعودية والإمارات والكويت وعمان والعراق وروسيا والجزائر تخفيض إنتاجها النفطي طواعية.

كذلك، قرّرت روسيا خفض الإنتاج النفطي 500 ألف برميل يومياً بدءاً من الشهر المقبل حتى نهاية 2023.

ويأتي هذا بعدما وصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 15 شهراً، في آذار/مارس الماضي، مدفوعةً بالأزمة المصرفية التي أعقبت انهيار بنكين أميركيَّين، وأدّت إلى أن يقوم أكبر بنك في سويسرا (يو.بي.إس) بإنقاذ بنك "كريدي سويس".

ويمثّل انخفاض أسعار النفط مشكلة لمعظم أعضاء المجموعة، لأنّ اقتصاداتها تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

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