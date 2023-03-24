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٢٤‏/٠٣‏/٢٠٢٣، ٤:١٩ م

وزير النفط: صادرات النفط الايراني سيسجل رقما قياسيا هذا العام

وزير النفط: صادرات النفط الايراني سيسجل رقما قياسيا هذا العام

صرح وزير النفط الايراني، جواد اوجي، بما ان في العام السابق، تم تصدير 190 مليون برميل من النفط أكثر من قبل عامين و 83 مليون برميل أكثر من قبل عام، فنتوقع تسجيل رقم قياسي جديد في صادرات النفط في العام الايراني الجديد.

وأفادت وكالة مهر للأانباء، انه اشار جواد اوجي إلى أن صادرات النفط وصلت الآن إلى أعلى رقم مقارنة بالعامين الماضيين، قائلا: "تم استلام العملة المتعلقة بهذا التصدير وإيداعها في النظام المالي للبلاد".

وأضاف وزير النفط الايراني: "بما ان في عام 1401 (العام الايراني السابق) قمنا ببيع ما يقرب من 190 مليون برميل من النفط أكثر من عام 99 وفي عام 1400 تمكنا من بيع 80 مليون برميل اكثر مقارنة بالعام السابق فبإذن الله سنسجل رقما قياسيا جديدا في مجال صادرات النفط في العام الايراني الجديد".

وأشار إلى بما ان إحدى القطاعات التي توفر النقد الاجنبي للبلاد هي وزارة البترول، فان الحكومة الحالية سجلت ارقاما قياسيا في مجال صادرات النفط والغاز ومنتجاتها، رغم العقوبات القاسية التي يواجهه البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1931753

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