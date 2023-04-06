تصنيف الفيفا.. إيران في المرتبة 2 آسيويا و 24 عالميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حل المنتخب الوطني الايراني في المرتبة 2 آسيويا و24 عالميا في أحدث تصنيف لمنتخبات دول العالم اصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحافظ منتخب ايران على المركز الثاني آسيويا ب553.23 نقطة كما في الشهر الماضي، فيما حل منتخب اليابان بالمركز الاول وكوريا الجنوبية بالمركز الثالث على المستوى القاري.

ورفع المنتخب الإيراني لكرة القدم رصيده من 1551.73 إلى 1553.23 مقارنة بالشهر الماضي (ديسمبر).

أستراليا والسعودية هما رابع وخامس منتخبي القارة الاسيوية.

وجاء المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم كأفضل فريق كرة قدم في العالم ، بينما حل المنتخبان الفرنسي والبرازيلي في المركزين الثاني والثالث.

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