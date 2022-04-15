المقاومة بغزة ترفع جهوزيتها إلى درجة "استنفار حرب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر في المقاومة الفلسطينية، قولها": "أتمّت الفصائل الفلسطينية استعداداتها لردّ غير متوقّع على الاحتلال في حال نفّذ جرائمه في المسجد الأقصى أو مخيم جنين".

ويُشار إلى أنه بعد ساعات قليلة من اجتماع الفصائل في مكتب قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، أعلنت الفصائل الفلسطينية حالة التعبئة العامة في القطاع، استعداداً لإمكانية الدخول في مواجهة جديدة مع الاحتلال، فيما بلغت استعدادات الأجنحة العسكرية المنضوية تحت غرفة العمليات المشتركة درجة الاستنفار لـ"حرب".

وأقامت الفصائل الفلسطينية غرفة تنسيق سياسي للمواقف داخل القطاع، للتعامل مع التطوّرات الحاصلة في مدينتَي القدس المحتلة وجنين، وسط اتفاق على مستويات الردّ في حال تجاوز الاحتلال الخطوط الحمر.

الجهاد: الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى جريمة عدوانية يتحمل الاحتلال كامل المسؤلية عنها

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، صباح اليوم الجمعة، أن الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى جريمة عدوانية يتحمل الاحتلال كامل المسؤلية عنها وعن تداعيات هذا العدوان.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن الاعتداء على المصلين كان محاولة فاشلة من قبل الاحتلال لافراغ المسجد الاقصى بهدف تدنيسه من قبل المستوطنين الارهابيين .

وقالت :" سيدرك العدو أن هذه النار التي يشعلها بحقده الأعمى سترتد عليه وستحرقه".

وأشارت الحركة إلى أنه، ما لم يكف الاحتلال يده عن الأقصى ويوقف عدوانه على شعبنا فإن المواجهة ستكون أقرب وأصعب مما يظن.

ووجهت التحية لكل من لبى نداء الأقصى في صلاة الفجر العظيم، داعيةً إلى الاحتشاد في صلاة الجمعة بالمسجد الاقصى .

هنية: قرارنا الدفاع عن الأقصى وحمايته مهما كان الثمن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "أمام العربدة الصهيونية واقتحام المسجد الاقصى المبارك، هناك خياران فقط إما الاحتلال والبطش والقرابين في المسجد الأقصى، أو الرباط وترسيخ إسلامية القدس ومسجدها الأقصى"، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية من يقرر، وقرارنا الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته مهما كان الثمن".

وأكد هنية أن "لا مكان للغزاة في قدسنا وأقصانا وسوف ننتصر في صراع الإرادة والهوية مهما طال الزمن".

يتبع..