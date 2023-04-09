  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١١:٤٠ ص

مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال +فيديو

مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال +فيديو

بدأت مجموعات المستوطنين المتطرفين في هذه اللحظات بحماية أمنية مُشددة، باقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك لأداء جولات استفزازية و طقوس "تلمودية" بمناسبة ما يُسمى بـ "عيد الفصح اليهودي"، وسط تكبيرات من الفلسطينيين تعبيراً عن غضبهم واستنكارهم لما يحصل في الأقصى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد 9 ابريل 2023، باحات المسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.

وقالت مصادر مقدسية، إن ما يقارب من 400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في 6 مجموعات، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ احتلال القدس عام 1967، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وشرعت قوات الاحتلال المعزز بالأسلحة الرشاشة، بإفراغ شوارع البلدة القديمة من الشبان تمهيداً لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال بدأت بالانتشار بشكل مكثف في باحات المسجد الأقصى، تمهيداً لاقتحامات المستوطنين لأداء طقوس "تلمودية".

ويقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، بشكل يومي ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد فرض قيود مشددة على المصلين والتنكيل بالمعتكفين واخراجهم بالقوة لليوم الثاني.

/انتهى/

رمز الخبر 1932129

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات