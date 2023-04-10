كنعاني: امريكا تحاول التغطية على تراجع قوتها في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة عبر حسابه على تويتر، صباح اليوم الاثنين : "النشر الدوري للأنباء المتعلقة بارسال الغواصات أو تنقل السفن الحربية أو نشر القاذفات في غرب آسيا، في ظل ظروف تكون المعادلات الجديدة للمنطقة عرضة لتشكيل نظام جديد وعدم الحاجة إلى قوات عسكرية اجنبية، فإن نشر هذه الاخبار جزء من محاولات الحكومة الولايات المتحدة للتغطية على تراجع قوتها في العالم".

وأضاف كنعاني: "لقد تحرك النظام الأمريكي في اتجاه يعارض إرادة دول المنطقة من خلال التحريض على الحروب وإشاعة عدم الاستقرار والفتنة في منطقة غرب آسيا".

وأكد: "على واشنطن أن تفهم بشكل واقعي الحقائق الجديدة وأن تتجنب محاولة التدخل في منطقة غرب آسيا والخليج الفارسي لصالح الكيان الصهيوني المرتبك".

هذا وأعلنت البحرية الأمريكية اخيرا في بيان عن إرسال غواصة صاروخية موجهة إلى منطقة الشرق الأوسط لدعم الأسطول الخامس للجيش الأمريكي المتمركز في البحرين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت سابقا، عن إرسال حاملة طائرات إلى الساحل السوري من أجل منع تصعيد الهجمات على قوات البلاد.

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