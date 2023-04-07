الخارجية الايرانية: سنرد على التصرفات الاذربيجانية بالمثل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على الإجراءات القاسية والعاطفية وغير البناءة لجمهورية أذربيجان في الأيام الأخيرة تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال ناصر كنعاني اننا نعتبر سلوك حكومة جمهورية أذربيجان و قرارها في طرد 4 دبلوماسيين ايرانيين وبيان البرلمان الأذربيجاني ضد ايران مخالفًا لمبادئ حسن الجوار.

وأضاف: "في الوقت الذي تعصف فيه الأزمة والفوضى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعيش الكيان الصهيوني اوضاعا مضطربة واياما صعبا من جانب، ويهاجم الصائمين المسلمين ويدنس المسجد الأقصى من جانب آخر سعيا لتصدير ازماته الداخلية فان ايران تعتبر التركيز على وحدة العالم الاسلامي ومواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل والمجرم ضرورة وواجبا دينيا يمليه الضمير ايضا".

ودعا كنعاني حكومة جمهورية أذربيجان إلى احترام المتبادل، والتحرك في اتجاه حسن الجوار والابتعاد عما يريده الصهاينة وأعداء المنطقة، مضيفا: "ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية بينما تؤكد على مراقبة مبادئ وأسس سياسة الجوار والانتباه إلى أهداف الكيان الصهيوني الشريرة في خلق الخلافات والتوتر في العلاقات بين الدول الإسلامية، فاننا سنتخذ اجراء دبلوماسيا للرد بالمثل".

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