ارتفاع حصيلة الإصابات في جبل صبيح إلى 121 اصابة

وأفدت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد الهلال الأحمر، في بيان له، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 121 بينها اصابتان بالرصاص المطاطي وأربعة إصابات إثر الملاحقة من الجنود وبالبقية اختناقًا بالغاز.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن آلاف المستوطنين نظموا مسيرة من دوار زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على قمة جبل أبو صبيح، وسط مشاركة سبعة وزراء إسرائيليين على الأقل، وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأضاف أن هذه المسيرة تهدف إلى المطالبة بشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، والرد على الاعتداءات، حسب ادعاءات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت بكثافة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، فيما يشهد حاجزا زعترة وحوارة إعاقة لحركة المواطنين من حين إلى آخر.

وينظّم المستوطنون اليوم الاثنين مسيرة استفزازية انطلاقًا من حاجز زعترة جنوب نابلس، باتجاه بؤرة افيتار المقامة على جبل صبيح في بيتا ، بمشاركة 7 وزراء "إسرائيليين" ، وسط إغلاق شامل لشمال الضفة المحتلة .