الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الجزائري ضرورة تشكيل جبهة موحدة للدول الإسلامية ضد الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراين حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي ، هنأ في اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بشهر رمضان المبارك، وقال: إيران والجزائر لديهما مواقف متقاربة ومشتركة من القضايا الإقليمية والعالمية، خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين وحقوق المظلومين في هذا البلد.

وفي اشارة إلى أن زيادة جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في الأشهر الأخيرة ، أضاف الرئيس الإيراني: نشعر اليوم ، أكثر من أي وقت مضى، لضرورة التعاون وتشكيل جبهة موحدة للدول الإسلامية لمواجهة الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني.

ومن جهة آخرى ، أعرب رئيسي عن ارتياحه لتنامي العلاقات بين البلدين، معربًا عن أمله في أن يتوسع التعاون بين طهران والجزائر ، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

ومن جانبه، هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في هذا الاتصال الهاتفي رئيس إيران وشعبها بشهر رمضان وقال: إن شعب فلسطين المظلوم يعاني من وحشية النظام الصهيوني في شهر رمضان. وهو شهر التقوى والعبادة وأتمنى أن يتحرر الشعب الفلسطيني من ظلم الصهاينة بالتعاون مع الدول الإسلامية.

وفي هذه المحادثة ، أكد رئيسا إيران والجزائر على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تستند إلى خارطة الطريق لتنمية التعاون المتبادل.

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