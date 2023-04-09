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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٦:١٠ م

خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأسد؛

رئيسي: النظام الدولي آخذ في التغير لصالح المقاومة/ نؤكد ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا

رئيسي: النظام الدولي آخذ في التغير لصالح المقاومة/ نؤكد ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا

أكد الرئيس الإيراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري اليوم الأحد، أن النظام الدولي آخذ في التغير لصالح المقاومة وضد الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر لأنباء، ان الرئيسان الإيراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، والسوري، بشار الأسد، ناقشان في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

وأكد الرئيس الإيراني أن النظام الدولي آخذ في التغير لصالح المقاومة وضد الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني.

وأضاف: جرائم الكيان الصهيوني تدل على ضعف وإحباط هذا الكيان وهي دليل على أن المستقبل واعد ومشرق بالنسبة للمقاومة.

وشدد الرئيس الإيراني في هذا الاتصال على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا مشيراً إلى أن الحل الوحيد لمكافحة الإرهاب هو دعم السيادة الوطنية في هذا البلد.

ومن جهته أشار الرئيس الأسد إلى أنه اليوم ظهرت بوادر الانهيار في المجتمع الصهيوني وهذا الأمر نتيجة المقاومة ولا سيما صمود الشعب الفلسطيني.

/انتهى/

رمز الخبر 1932148

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