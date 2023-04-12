محادثات روسية أرمينية حول التعاون مع ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وسائل اعلام ارمينية، ان هذه المحادثات جرت يوم امس الثلاثاء وتركزت حول المشاركة الثنائية في نطاق آسيا واوقيانيا ، والتعاون مع ايران، وكذلك التعاون الثنائي في المجموعات متعددة الاطراف في آسيا واوقيانيا.

وحسب وسائل الاعلام الارمينية فقد شارك في هذه المحادثات من الجانب الارميني مساعدا وزير الخارجية "مناتسكان صفريان" و"وهان كستانيان" ، ومن الجانب الروسي مساعد وزير الخارجية "اندريه رودنكو".

كما التقى وزير الخارجية الارميني "آرارات ميرزويان" ايضا مع رودنكو وناقش معه قضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات الامنية في جنوب القوقاز ، حيث جرى التأكيد على ابداء رد مناسب واتخاذ خطوات عملية بين الدولتين الحليفتين والشركاء الاقليميين.

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