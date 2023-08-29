كمالوندي: سيتم عرض خمسة إنجازات نووية إيرانية في النمسا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بهروز كمالوندي عن إنجازات منظمة الطاقة الذرية في معرض الذي يعرض الخدمات الحكومية، إن هذه المنظمة تلبي طلب العديد من الصناعات في البلاد واستطاعت أن تساعد في دورة حركة هذه الصناعات في مختلف قطاعات توريد المواد الضرورية.

وأكد هذا المسؤول في منظمة الطاقة الذرية: في مجالات التخصيب والمستحضرات الصيدلانية المشعة ومشتقات الماء الثقيل والليزر وغيرها من المجالات حققت المنظمة نجاحات.

وقال كمالوندي: المعرض فرصة لنقل إنجازات الوطن إلى الشعب، والإجراءات التي تهدف إلى رفاهية الشعب وراحته وأمنه، وهناك أمثلة على ذلك في هذا المعرض.

وأضاف: كما يعد هذا المعرض فرصة لقطاع الصناعة وغيره من القطاعات الاقتصادية والصحية والعلمية والاجتماعية والثقافية في البلاد، مما يدل على أن الحكومة تحركت بشكل فعال للمساعدة في حل مشاكل البلاد وتحقيق النمو والتطور.

وأكد كمالوندي: على الحكومة أن تستخدم كل طاقتها لخلق السعادة بين الناس ومنع الاكتئاب، وسيكون هذا المعرض فرصة للتعبير عن جهود الحكومة في مختلف القطاعات وخلق السعادة بين الناس.

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