السلطات الإيرانية الثلاث يبحثون أهم القضايا في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اجتماع رؤساء السلطات الثلاث مساء اليوم السبت بحضور رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ، وحجة الإسلام والمسلمين محسني ايجئي رئيس السلطة القضائية ، وبضيافة مجلس الشورى الإسلامي حيث جرى بحث ومناقشة أهم قضايا البلاد.

واكد الاجتماع على تعاون السلطات الثلاث لحل المشاكل الاجتماعية وبذل الجهود الشاملة من قبل المسؤولين والمعنيين بالشؤون على كافة المستويات من أجل خلق الأمل في نفوس الناس من خلال تقديم الخدمات.

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