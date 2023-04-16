مجلس الأمن الدولي يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن "بالغ قلقهم إزاء استمرار الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الرد السريع، واستنكروا مقتل وإصابة أشخاص من بينهم مدنيين".

ودعا أعضاء مجلس الأمن أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية واستعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان.

في غضون ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى اشتباكات السودان إلى 56 والإصابات إلى 595 .

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق اليوم، إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي. ووقف الأعمال القتالية فورا.

هذا وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع المواجهات المسلحة بينهما التي لا تزال مستمرة في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

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