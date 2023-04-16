السودان ... 56 قتيلا و595 إصابة جراء الاشتباكات الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد: "استيقظ السودانيون والسودانيات صباح أمس السبت 15 أبريل 2023 على فاجعة اشتباكات بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع، أدت هذه الاشتباكات إلى وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات المتوسطة والحرجة".

وتابع البيان: "إننا نهيب بتغليب صوت العقل والوقف الفوري لإطلاق النار العبثي والذي راح ضحيته أبرياء مدنيون عزل، ولابد من فتح ممرات آمنة لإجلاء المحتجزين والعالقين والمصابين لإسعافهم".

وأشارت اللجنة إلى أن "بعض حالات الإصابات والوفيات العسكرية تم تحويلها إلى المستشفيات النظامية وبعضها خارج نطاق حصرنا. كما يوجد إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية نسبة لصعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين".

وبلغت حصيلة القتلى في الخرطوم 25 حالة، منهم 17 مدنيين، و8 عسكريين، أما الإصابات فهي 302 حالة.

وفي بحري قتل 8 أشخاص، منهم 7 مدنيين وعسكري واحد، والإصابات 86 حالة.

وفي أم درمان، بلغ عدد القتلى 11 حالة، منهم 7 مدنيين و4 عسكريين، والإصابات 42 حالة.

وبلغت حصيلة القتلى في الأقاليم 25 حالة، تشمل المدنيين والعسكريين معا والإصابات 165 حالة.

/انتهى/