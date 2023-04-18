البطالة في بريطانيا ترتفع في فبراير

وأفادت وكالة مهر للأأنباء، انه حسب المكتب، ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2% ليصل إلى 75.8% في الأشهر الثلاثة المقبلة، وانخفض العدد التقديري للوظائف الشاغرة بمقدار 47 ألف وظيفة في الربع الأول من العام للفترة التاسعة على التوالي.

وارتفع متوسط الدخل الأسبوعي بنسبة 6.6%، بينما ارتفع عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم إلى حوالي 31 ألف في فبراير عن قراءة الشهر السابق.

وقال دارين مورغان، الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني: "الأجور مستمرة في النمو بشكل أبطأ من الأسعار، لذلك لا تزال الأرباح تتراجع بالقيمة، على الرغم من أن الفجوة بين نمو أرباح القطاعين العام والخاص لا تزال تتقلص".

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