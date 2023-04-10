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١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٣:٠٧ م

الهند توقف محادثاتها التجارية مع بريطانيا

الهند توقف محادثاتها التجارية مع بريطانيا

صرحت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، بأن الهند علقت محادثات تجارية مع المملكة المتحدة؛ بعد هجوم شنته حركة "خالصتان" (أرض المخلصين) السيخية المتطرفة، ضد المفوضية الهندية العليا في لندن، الشهر الماضي، والتي تعتقد نيودلهي أن لندن فشلت في إدانتها علنًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على الرغم من إدانة الحكومة البريطانية للهجوم، طالب الجانب الهندي بإدانة علنية لحركة "خالصتان"؛ وانسحبت الحكومة الهندية من المحادثات، واشترطت الإدانة العلنية، لاستئناف المفاوضات.

وفي 20 مارس/ آذار، هاجم أعضاء الحركة مبنى المفوضية العليا الهندية في لندن، مما أسفر عن إصابة اثنين من حراس الأمن، وتعرض المبنى لأضرار.

وتأتي هذه التطورات وسط جولة جديدة من التوترات الانفصالية السيخية في ولاية البنجاب شمالي الهند، بعدما شنت السلطات حملة على أفراد حركة "خالصتان" الانفصالية السيخية؛ في أعقاب اشتباكات بين أعضاء الجماعة وسلطات إنفاذ القانون، بسبب التأخير في إطلاق سراح سجناء السيخ من سجون البلاد.

وأطلقت السلطات الهندية حملة للقبض على زعيم مجموعة "واريس بنجاب دي" السيخية المتطرفة، أمريت بال سينغ، في وقت سابق من شهر مارس.

ويدعو زعيم الجماعة إلى إنشاء وطن للسيخ منفصل عن الهند، يُعرف باسم "خالصتان"، على أراضي ولاية البنجاب الهندية، التي تعتبرها الهند جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

/انتهى/

رمز الخبر 1932170

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