إيران وعمان تبحثان تطوير التعاون المشترك بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة الوطن العمانية، أنه خلال اجتماع سفير الجمهورية الإسلامية لدى سلطنة عمان، علي نجفي خوشرودي، وزير المكتب السلطاني سلطان بن محمد النعماني، تبادل الجانبان النظر حول عدد من مجالات التعاون المشتركة، واستعراض مسيرة العلاقة التي تربط سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتطرق الجانبان إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

وعقد هذا الاجتماع فيما ناقش وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، في اتصال هاتفي مع نظيره العماني "بدر البوسعيدي"، أمس الاثنين، وجهات النظر حول القضايا ذات الأهمية في العلاقات الثنائية فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية الهامة.

يذكر أنه كانت العلاقات بين إيران وسلطنة عمان ذات أهمية خاصة من حيث الجوار فضلا عن القواسم الثقافية والدينية المشتركة والتاريخية.

وتم تنفيذ سياسة الجوار بأفضل طريقة في العلاقات بين إيران وعمان لسنوات عديدة. وحتى الآن تمكنت الجارتان من لعب دور فعال في تعزيز المصالح الوطنية في منطقة الخليج الفارسي.

ولطالما كانت عمان شريكا استراتيجيا لإيران في المجال الاستراتيجي بالإضافة إلى أن عمان لها قواسم ثقافية ودينية مشتركة مع إيران.

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