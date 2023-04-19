لافروف من كراكاس: يجب توحيد قوانا لمواجهة الابتزاز الغربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يزور فنزويلا، ويؤكد من كراكاس أنّ حلّ الوضع في أوكرانيا يجب أن يكون بناءً على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن المساواة في السيادة بين الدول، وعلى أساس مبدأ "عدم قابلية الأمن للتجزئة على النطاق العالمي".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنّ حديث كييف عن "استعادة" شبه جزيرة القرم هي تصريحات "ديماغوجية"، مشدداً على أنّ حلّ النزاعات يجب أن يكون على أساس مبدأ "عدم تجزئة الأمن".

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفنزويلي إيفان غيل، إلى التصريحات الأخيرة "لممثلي نظام زيلينسكي، الذين طالبوا بعودة شبه جزيرة القرم وهددوا أو بالأحرى توعدوا بسرور أنّهم، بمجرد حدوث ذلك، سوف يدمرون اللغة الروسية والثقافة الروسية في شبه جزيرة القرم، وسيجعلون الثقافة الأوكرانية والعالمية تهيمن هناك".

وشدد لافروف لنظيره الفنزويلي على ضرورة "توحيد القوى لمواجهة الابتزاز الغربي"، مؤكداً أنّ "من الضروري أن نوحّد قوانا لمواجهة محاولات الابتزاز والضغوط الأحادية غير القانونية التي يمارسها الغرب".

ولفت إلى أنّ "فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا دول تختار مسارها الخاص"، مؤكداً أنّ موسكو "ستبذل قصارى جهدها ليكون اقتصاد فنزويلا أقل ارتباطاً بأهواء الولايات المتحدة وسياستها".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنّ مثل هذه "الانكسارات" يحدث في الثقافة العالمية، مضيفاً: "لقد رأينا ذلك بالفعل، وأنا مقتنع بأنّ هذه التصريحات الديماغوجية مفهومة، والغرض منها ومعناها مفهوم".

وأكد لافروف أنّ روسيا، إلى جانب الطرف الفنزويلي، تؤيد تسوية الوضع في أوكرانيا ونزاعات أخرى على أساس "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وقال: "أتحدث اليوم لمعالجة الوضع الأوكراني وأي نزاعات أخرى موجودة في العالم، ولسوء الحظ هي موجودة بأعداد ضخمة، بناءً على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن المساواة في السيادة بين الدول، على أساس مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة على النطاق العالمي".

وشدد الوزير الروسي على أنّه "لا ينبغي لأي دولة أن تُعزز أمنها على حساب الآخرين وأن تخلق تهديدات لأي أحد".

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس في زيارة رسمية، وهي جزء من جولته في دول أميركا اللاتينية، والتي بدأت يوم الاثنين من البرازيل.

من جهتها، أبلغت وزارة الخارجية الروسية بأنّ لافروف يقوم برحلة إلى أميركا اللاتينية في الفترة الممتدة من 17 إلى 21 نيسان/أبريل، ومن المقرر أن يزور خلالها البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

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