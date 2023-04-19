كيم جونغ أون يأمر بإطلاق قمر اصطناعي عسكري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يتفقّد وكالة تطوير الفضاء الكورية الشمالية، ويؤكّد أن بلاده ستطلق قمر استطلاع عسكرياً كما هو مخطّط. و أعلن كيم جونغ أون، أن بلاده ستطلق قمر استطلاع عسكرياً كما هو مخطّط.

وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال تفقده وكالة تطوير الفضاء الشمالية، إذ أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ "أعلنت التزامها بإكمال التحضيرات لإطلاق القمر الاصطناعي العسكري بحلول نهاية هذا الشهر".

وأكّد الزعيم الكوري أن "بيونغ يانغ أكملت بناء القمر الصناعي العسكري، آمراً بالتحضيرات النهائية لإطلاقها".

وسبق أن أعلنتْ بيونغ يانغ أن تطوير أسلحتها الإستراتيجيّة يهدف إلى تعزيز دفاعها عن النفس ضدّ التهديدات الأميركية.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي، قبل أسبوعين، بأنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً من نوع جديد، ما يمثل تقدماً تقنياً وإستراتيجياً كبيراً لبرنامج بيونغ يانغ للتسلح، فيما أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أنّ بيونغ يانغ اختبرت صاروخاً بالستياً جديداً عابراً للقارات يعمل بالوقود الصلب.

وكثفت بيونغ يانغ اختبارات الأسلحة في الأشهر الأخيرة، رداً على استفزازات سيؤول وواشنطن، اللتين عززتا من جانبهما تعاونهما العسكري، ونفذتا مناورات مشتركة واسعة في المنطقة.

في المقابل، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مؤخراً تدريبات دفاع صاروخي بالمياه الدولية في بحر الشرق، في ظل جهود "تعزيز الردع ضد تهديدات كوريا الشمالية".

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