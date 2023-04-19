اسلامی: عملية التفاوض مع وکالة الطاقة الذرية تتقدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد إسلامي، خلال تصريحات صحفي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الحكومة، ان عملية المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية جارية وتتقدم.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: "تكون الفرق الفنية للجانبين على التواصل المستمر وسنقدم التقارير عن نتائج العمل في الوقت المناسب".

وحول الإنتاجات النووية في مجال الطب، قال اسلامي: "انه يتم توزيع 67 من الأدوية المشعة في 210 مركز طبي ومستشفى في جميع أنحاء البلاد في الوقت الراهن".

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية: "ان هذا العام، سيدخل نوعان من الأدوية المشعة الجديدة مرحلة العلاج السريري".