قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتشن حملة اعتقالات في الضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بالتزامن مع ذلك، أوقفت قوات الاحتلال في الساعات الأخيرة مركبة وقامت بتفتيشها بشكل هستيري في محيط باب الساهرة؛ أحد أبواب المسجد الأقصى.

وكذلك، قامت بحملة دهم واعتقالات طالت عدداً من بلدات الضفة الغربية، منها جنين ونابلس، وبلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم، وبلدة عارورة شمال غرب رام الله، ومدينة أريحا ومخيم عين السلطان، إضافة إلى بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ومنطقة راس شحادة في مخيم شعفاط.

وفي نابلس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينياً بزعم تنفيذه عملـية إطلاق نار في حي الشيخ جراح في القدس، أدت إلى إصابة اثنين من المستوطنين بجروح أمس الثلاثاء.

وفي جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها المنطقة، وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن اعتقال 3 شبان فلسطينيين.

وأمس أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، كما جرى اعتقال 3 آخرين.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الأخيرة مخيم عين السلطان.

وفي غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنّ زوارق الاحتلال أطلقت النار في عرض بحر شمال قطاع غزة.

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