الجيش السوداني یعلن بدء إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ السبت الماضي إلى 256 قتيلاً و1454 مصاباً.

وذكرت نقابة أطباء السودان، في بيان، أنّ "الاشتباكات ما زالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم السابع على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا الذين يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".

وأشارت إلى وجود الكثير من الإصابات والوفيات "غير المشمولة في هذا الحصر، وبالتحديد مدينة الأبيض، إذ لم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

في غضون ذلك، أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

وذكر الجيش السوداني في بيان، أنّ القائد العام للقوات المسلحة، الفريق عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.

وأضاف البيان أنّ البرهان وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول، موضحاً أنّه من المنتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات المقبلة.

ووفقاً للبيان، ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها جواً بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم.

كما أشار البيان إلى أنّه "جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية براً إلى بورتسودان، ومنها جواً إلى المملكة العربية السعودية، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب".

وفي السياق، أعلنت السعودية بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن بدء تنفيذ خطة لإجلاء المواطنين الأردنيين المتواجدين في السودان، بما يراعي الظروف والأوضاع الأمنية على أرض الواقع، وبالتنسيق مع السعودية، والإمارات.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أنّها تنسق مع عدد من الدول لإجلاء آمت للرعايا العراقيين من السودان.

وكان العراق، أعلن أمس الجمعة، أنّه يعمل بأولوية قصوى لتوفير استجابة للجالية العراقية في السودان، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية هناك في هذا الشأن.

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