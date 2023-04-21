قاليباف يهنئ نظرائه في الدول الإسلامية بعيد الفطر المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في رسالة محمد باقر قاليباف: يسعدني أن أقدم خالص التهاني لزملائي المحترمين بمناسبة قدوم شهر شوال المكرم وعيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس المجلس الشورى الإسلامي في هذه الرسالة: أتمنى أن يكون هذا العيد المبارك تعبيراً عن وحدة المسلمين وتعاطفهم ولغتهم المشتركة ورمزاً لسلطة وعظمة العالم الإسلامي.

وأضاف: "بالتأكيد ستكون الأمة الإسلامية قادرة على تدمير الکیان الصهيوني وتحقيق المثل الإسلامية السامية وخاصة تحرير القدس الشريف، بتضامن عميق ووحدة عملية".

و في هذه الرسال ، دعا قاليباف الباري تعالى الكرامة والفخر لجميع المسلمين في العالم.

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