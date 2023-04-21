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٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٤:٥٢ م

قاليباف يهنئ نظرائه في الدول الإسلامية بعيد الفطر المبارك

قاليباف يهنئ نظرائه في الدول الإسلامية بعيد الفطر المبارك

هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف نظرائه ومسلمي العالم بحلول شهر شوال وعيد الفطر في رسالة إلى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في رسالة محمد باقر قاليباف: يسعدني أن أقدم خالص التهاني لزملائي المحترمين بمناسبة قدوم شهر شوال المكرم وعيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس المجلس الشورى الإسلامي في هذه الرسالة: أتمنى أن يكون هذا العيد المبارك تعبيراً عن وحدة المسلمين وتعاطفهم ولغتهم المشتركة ورمزاً لسلطة وعظمة العالم الإسلامي.

وأضاف: "بالتأكيد ستكون الأمة الإسلامية قادرة على تدمير الکیان الصهيوني وتحقيق المثل الإسلامية السامية وخاصة تحرير القدس الشريف، بتضامن عميق ووحدة عملية".

و في هذه الرسال ، دعا قاليباف الباري تعالى الكرامة والفخر لجميع المسلمين في العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1932520

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