قاليباف: الجيش رمز قوة إيران الساحقة في مواجهة التهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ محمد باقر قاليباف بيم الجيش الوطني في خطابه قبل بدء جلسة مجلس الشورى، وقال: "اليوم الذي يصادف يوم الوطني لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أهنئ جميع القوات الغيارى ولا سيما القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامي، الذين سطروا ملحمة في فترة الدفاع المقدس".

وأضاف: "من هنا نحيي الأرواح المجيدة لكل شهداء الجيش، خاصة الشهداء القادة مثل الشهيد صياد شيرازي والشهيد ستاري والشهيد فلاحي والشهيد نامجو والشهيد بابائي.

وتابع قاليباف: "اليوم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بلا شك، هو رمز القوة الساحقة للشعب الإيراني في مواجهة كل التهديدات، واليوم أبناء الشعب في جيش الجمهورية الإسلامية يجسدون شعار "الجيش فداء للوطن"، كما نعرب عن تقديرنا وامتناننا لعوائل افراد الجيش على صبرهم ومقاومتهم الى جانب مجاهدي الجيش من اجل الدفاع الشامل".