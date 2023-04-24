ارتفاع الضحايا المدنيين في السودان إلى 273 وفاة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" الاثنين، إن الاشتباكات مازالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكشفت النقابة عن أن يوم الأحد شهد سقوط تسع حالات وفاة بين المدنيين، و36 حـالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة.

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