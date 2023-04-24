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٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٣:٥٩ م

ارتفاع الضحايا المدنيين في السودان إلى 273 وفاة

ارتفاع الضحايا المدنيين في السودان إلى 273 وفاة

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الإثنين، ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 273 حالة وفاة بين المدنيين و1579 حالة إصابة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" الاثنين، إن الاشتباكات مازالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكشفت النقابة عن أن يوم الأحد شهد سقوط تسع حالات وفاة بين المدنيين، و36 حـالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1932598

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