العميد فدوي: حرس الثورة الإسلامية تمتلك أعلى القدرات ضد الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد فدوي عن خصائص حرس الثورة الإسلامية: انه تم انشاء هذه القوات من قبل الإمام الخميني (رض) منذ اكثر من ثلاثين عامًا.وحاليا وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى من القدرات .

وأضاف العميد فدوي: لقد زادت قدرات حرس الثورة الإسلامية في كافة المجالات المادية والروحية. بعبارة أخرى، عندما يتم تجميع القدرات المادية والروحية معًا، فإنها تخلق قوة لا يمكن لأي قوة شريرة، مثل قدرات الأمريكيين والصهاينة، أن تنجو منها.

وقال نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية عن أهم ما يميز حرس الثورة: الخدمة هي السمة المهمة لحرس الثورة. لأن حراسة الثورة الإسلامية لا تركز على قضية معينة مثل القضية العسكرية. لهذا السبب، يمكن اعتبار خدمة الشعب إحدى السمات الرئيسية لهذه القوات.

وذكر العميد فدوي أن مواجهة جبهة الحق ضد الباطل لم تنته، مضيفا كما أكد القرآن على أن الجبهة الباطلة في هذه الحرب لن تنتصر أبدًا، وبالتأكيد فإن الجبهة الباطلة ستكون في حالة هزيمة دائمة. طبعا يجب أن يقال أيضا أن جبهة الإسلام هي الجبهة الحقيقة، ولا تخص شخصًا واحدًا أو شخصين ولا حتى دولة أو دولتين.

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